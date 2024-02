Good Shroom Co Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig zur Beurteilung verwendet wird, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Um den RSI zu berechnen, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Good Shroom liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen ist der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis neutral bewertet.

Die charttechnische Entwicklung der Good Shroom-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,16 CAD, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild mit einem "+6,67 Prozent"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz des Unternehmens zeigt sich ein insgesamt neutrales Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum spürbar. Daher erhält Good Shroom für diese Faktoren eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Einschätzung des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Good Shroom besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.