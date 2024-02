Good Natured Products Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Good Natured Products-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,11 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,07 CAD verzeichnet, was einem Unterschied von -36,36 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,08 CAD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-12,5 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Good Natured Products-Aktie 0 Mal als "Gut" und 1 Mal als "Neutral" bewertet. Das Rating "Schlecht" wurde in diesem Zeitraum nicht vergeben, was langfristig zu einem neutralen Rating seitens institutioneller Analysten führt. Auch wenn es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, erwarten diese eine positive Entwicklung des Kurses um 185,71 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 0,2 CAD führt und somit eine "Gut"-Einschätzung ergibt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Good Natured Products aufgrund des Verhältnisses von Dividende zum Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis aktuell bei 0 liegt und damit eine negative Differenz von -3,5 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Im Branchenvergleich hat die Good Natured Products-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -75 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -53,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche darstellt. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite mit -53,53 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.