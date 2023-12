Good Natured Products Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Analyse der Good Natured Products-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass die institutionellen Analysten das Rating "Neutral" vergeben haben. Es wurden keine Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht, und der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 0,08 CAD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 150 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 0,2 CAD ergibt. Diese Prognose wird als positiv bewertet. Insgesamt erhält die Aktie von institutioneller Seite aus eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Good Natured Products-Aktie liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Good Natured Products-Aktie. Die erhöhte Aktivität führt zu einer positiven Einschätzung, ebenso wie die positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt die Good Natured Products-Aktie eine Rendite von -68 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Good Natured Products-Aktie, mit positiven Einschätzungen in einigen Bereichen und einer negativen Entwicklung im Vergleich zur Branche.