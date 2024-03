Good Natured Products Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Good Natured Products als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie von Good Natured Products liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 61,54 für diesen Zeitraum ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Good Natured Products im letzten Jahr eine Rendite von -75 Prozent erzielt, was 54,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -20,77 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Good Natured Products gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird das Kriterium insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Good Natured Products insgesamt eine Analystenbewertung von 1. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 233,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Good Natured Products daher eine "Gut"-Bewertung.