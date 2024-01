Good Natured Products Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Good Natured Products hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -63,6 Prozent bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,4 Prozent im letzten Jahr, wobei Good Natured Products um 63,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Good Natured Products.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Good Natured Products liegt momentan bei 14,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 41,96, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Good Natured Products also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger sich im letzten Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Good Natured Products beträgt 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Good Natured Products in einigen Bereichen eine Underperformance aufweist, während in anderen Bereichen eine positive Entwicklung erkennbar ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird.