Good Media: Bezirk Shenzhen in Shenzhen, China auf der Suche nach ausländischen Direktinvestitionen

Futian, Shenzhen (ots) -Morgan Stanley, Siemens Energy, Starbucks, mehr als 156 der Forbes Global Top 500 Unternehmen haben in diese Region in China investiert. Das ist Bezirk Shenzhen in Shenzhen, China.Der Bezirk Futian liegt im zentralen Stadtgebiet von Shenzhen und ist mit einer Fläche von 78,66 km2 und einer Bevölkerung von etwa 2,2 Millionen das Zentrum für Verwaltung, Kultur, Finanz, Geschäft und internationalen Austausch von Shenzhen.In den letzten Jahren hat Bezirk Shenzhen konsequent an der Spitze der chinesischen Bezirke und Landkreise rangiert. 2022 hat das regionale BIP 550 Milliarden RMB überschritten. Es wird die "drei großen Branchen" Wissenschaft und Technologie, Finanzen und Mode hervorheben, auf die "drei großen Positionen" von zentralem Innovationsviertel, zentralem Geschäftsviertel und zentralem Dynamikviertel abzielen, und sich bemühen, einer der Stadtbezirke mit einem BIP von 600 Milliarden RMB zu werden.Bezirk Futian konzentriert sich auf die Entwicklung strategisch aufstrebender Branchen und zukünftiger Branchen. Es hat erfolgreich vier Cluster auf dem Niveau von 50 Milliarden RMB aufgebaut, wie digitale Kreativität, neue Energien, Software und Informationsdienste und intelligente Terminals; zahlreiche Cluster auf dem Niveau von 10 Milliarden RMB, wie unter anderem moderne Mode, Halbleiter und integrierte Schaltungen und Biomedizin.Im August 2023 veröffentlichte der Staatsrat von China den Entwicklungsplan für den Shenzhen Park der Hetao Shenzhen-Hong Kong Science and Technology Innovation Cooperation Zone, der eine nationale strategische Blaupause für die Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong im Bereich der wissenschaftlichen und technologischen Innovation entwarf und die Richtlinien der 15-prozentigen Einkommensteuer sowie der 15-prozentigen Körperschaftssteuer für bestimmte Unternehmen und Einzelpersonen sowie die "sehr bequeme Ein- und Ausreise" für Personal und Waren klarstellte. Derzeit hat die Hetao Shenzhen-Hong Kong Science and Technology Innovation Cooperation Zone im Bezirk Futian mehr als 150 hochwertige wissenschaftliche Forschungsprojekte gefördert und mehr als 3.000 wissenschaftliche Forscher versammelt, um die wissenschaftliche und technologische Innovationskooperation weiter zu fördern. Das Entwicklungspotenzial dieser Region ist in Zukunft unermesslich.Innovativer Bezirk Shenzhen mit unternehmerischem Segen. Mit den besten Ressourcen, den meisten erleichternden Richtlinien und optimalen Möglichkeiten wird Bezirk Shenzhen der großen Anzahl von Unternehmen dienen, die in Futian hart arbeiten, um Erfolg zu erzielen.