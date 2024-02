Good Gaming-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Good Gaming-Aktie beträgt 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem 25-Tage-RSI von 34,72, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Aus technischer Sicht erhält die Good Gaming-Aktie eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0252 USD lag, was einer positiven Abweichung von 26 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs (+152 Prozent Abweichung) über diesem Wert liegt. Somit erhält Good Gaming insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Good Gaming diskutiert, jedoch hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen negativ verändert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Good Gaming zeigt ebenfalls eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Kriterium, während die Stärke der Diskussion neutral bewertet wird. Zusammengefasst erhält Good Gaming daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Good Gaming-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.