Good Gaming Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwogen hat. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Good Gaming gesprochen. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Good Gaming festgestellt werden. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet, da die Kommunikationsfrequenz weder zugenommen noch abgenommen hat.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie von Good Gaming beträgt derzeit 0,02 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,011 USD liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,01 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Good Gaming auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Good Gaming weist einen Wert von 52,67 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 54,77, was zu einer ähnlichen Einstufung führt. Insgesamt wird daher ein Rating von "Neutral" vergeben.