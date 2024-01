Good Energy-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Good Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 226,93 GBP verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 368 GBP um +62,16 Prozent darüber, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (334,62 GBP) liegt mit dem aktuellen Schlusskurs um +9,98 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde die Good Energy-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (50,56) führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Good Energy-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 81,71 Prozent erzielt, was 66,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.