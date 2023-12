Good Energy Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Analysten sind langfristig gesehen positiv gestimmt in Bezug auf die Good Energy-Aktie und geben ihr die Einschätzung "Gut". Es liegen insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat zeigt ein ähnliches Bild mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Zudem haben Analysten ein Kursziel von 475 GBP für die Aktie festgelegt, was einer potenziellen Performance von 28,38 Prozent entspricht, da derzeit die Aktie bei 370 GBP gehandelt wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" konnte Good Energy eine Rendite von 81,71 Prozent erzielen, was 63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" konnte Good Energy mit einer Rendite von 63,31 Prozent deutlich überzeugen. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 57,69 und der RSI25 beläuft sich auf 39,02, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Good Energy bei 2,56, was unter dem Branchendurchschnitt von 898,37 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung.