Good Energy Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten beiden Wochen wurde Good Energy von den meisten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Die Dividendenrendite von Good Energy beträgt derzeit 0,81 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,09 % in der Kategorie "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von 4,28 Prozentpunkten.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Good Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Auch hierfür erhält Good Energy eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Good Energy liegt mit einem Wert von 2,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Abstand beträgt aktuell 100 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" von 1007. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".