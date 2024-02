Good Energy Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Analysten schätzen die Good Energy insgesamt positiv ein, da sie in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen erhalten hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 475 GBP, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 58,33 Prozent entspricht. Die technische Analyse ergab, dass die Good Energy-Aktie aktuell über der 200-Tage-Linie liegt, was als positiv bewertet wird. Allerdings liegt der Kurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage um 10 Prozent darunter, was als negativ eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Good Energy niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt. Im Branchenvergleich schneidet die Good Energy-Aktie jedoch sehr gut ab, da sie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 125,06 Prozent erzielt hat, im Vergleich zu einer durchschnittlichen Rendite von 3,44 Prozent in der Branche. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktienperformance.

Insgesamt ergibt die Untersuchung der Analysten und die technische Analyse eine neutrale Bewertung, da positive und negative Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Trotz einiger negativer Punkte schneidet die Good Energy insgesamt gut ab, insbesondere in Bezug auf die zukünftige Kursentwicklung und die vergangene Aktienperformance.