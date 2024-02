Good Energy Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse der Good Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 238,84 GBP liegt. Dieser Wert ist nur geringfügig niedriger als der letzte Schlusskurs von 247 GBP, was einer Differenz von +3,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 336,96 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs liegt (-26,7 Prozent). Aufgrund dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Good Energy-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Good Energy in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 125,06 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche eine Outperformance von +119,53 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite von Good Energy um 119,53 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Good Energy-Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion bleiben unverändert, weshalb die Bewertung in dieser Kategorie "Neutral" ausfällt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Good Energy aktuell ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0 auf, was einer negativen Differenz von -4,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt sich, dass die Good Energy-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien erhält, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.