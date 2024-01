Good Energy Aktie: Eine Gewinnchance?

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Good Energy. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Good Energy daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Aktie von Good Energy liegt derzeit bei 1,88 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unabhängigen Stromerzeugern & Energiehändlern einen geringeren Ertrag von 2,81 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Technisch betrachtet wird die Good Energy derzeit positiv eingeschätzt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 224,01 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 382 GBP um +70,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 326,1 GBP zeigt mit einer Abweichung von +17,14 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um Good Energy wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie von Good Energy bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.