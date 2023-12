Good Drinks Australia Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne dieses Index reicht von 0 bis 100. Für die Good Drinks Australia liegt der RSI bei 92,31, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen RSI von 55 für die Good Drinks Australia, was als neutral betrachtet wird und somit die Einstufung "Neutral" erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Good Drinks Australia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Good Drinks Australia von 0,45 AUD eine Entfernung von -10 Prozent vom GD200 (0,5 AUD) auf, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen einen Kurs von 0,46 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Good Drinks Australia-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Good Drinks Australia verzeichnet werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Good Drinks Australia daher in diesem Bereich eine "Gut"-Rating.