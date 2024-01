Good Drinks Australia Aktie: Knallt es bald?

Die Aktienanalyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Good Drinks Australia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,5 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,43 AUD weicht somit um -14 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,47 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um die Good Drinks Australia-Aktie gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Good Drinks Australia-Aktie liegt bei 75, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dieser Wert wird bestätigt, wenn man den RSI auf 25-Tage Basis betrachtet, der bei 79,41 liegt. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Good Drinks Australia basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Good Drinks Australia diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen dagegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.