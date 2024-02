Good Drinks Australia Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den letzten zwei Wochen wurde die Good Drinks Australia hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Good Drinks Australia liegt derzeit bei 80 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 70,37 ebenfalls eine Überkauftheit und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Good Drinks Australia-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Good Drinks Australia zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes vergeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Good Drinks Australia als "Schlecht" bewertet, da er sich um -23,4 Prozent vom GD200 (0,47 AUD) und um -14,29 Prozent vom GD50 (0,42 AUD) entfernt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine tendenziell negative Bewertung für die Good Drinks Australia-Aktie.