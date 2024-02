Good Drinks Australia Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Good Drinks Australia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,47 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,37 AUD weist somit eine Abweichung von -21,28 Prozent auf, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,42 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-11,9 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Good Drinks Australia-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Good Drinks Australia zeigt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 69,23 eine "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Good Drinks Australia diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind die Anleger mehrheitlich positiv eingestellt, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ist mittelmäßig aktiv, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Good Drinks Australia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtbewertung "Gut".