Gooch, Housego Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die technische Analyse der Gooch & Housego-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 543,39 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs selbst bei 604 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +11,15 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 537,84 GBP, was einer Differenz von +12,3 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Gooch & Housego eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent auf, was 7,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10 Prozent. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysteneinschätzung für Gooch & Housego zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut" und 0 Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben wurde, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut" führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 604 GBP eine Entwicklung von 24,17 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 750 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen, dass in Bezug auf die Diskussionen über Gooch & Housego eine mittlere Aktivität gemessen wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.