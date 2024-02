Gooch, Housego Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Gooch & Housego-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 562,76 GBP verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 626 GBP lag, was einer Abweichung von +11,24 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 605,76 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt bei +3,34 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Gooch & Housego-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Gooch & Housego-Aktie veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarktanalyse ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Gooch & Housego mit 2,1 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 10,56 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Gooch & Housego-Aktie eine Rendite von 9,44 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Sektor liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Gooch & Housego mit 15,69 Prozent deutlich darüber. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.