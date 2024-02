Gooch, Housego Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der britische Elektronikhersteller Gooch & Housego verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,56 Prozent niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Gooch & Housego liegt bei 59,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Gooch & Housego ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Gooch & Housego-Aktie als "Gut" bewertet, da er mit +11,24 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 605,76 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Somit ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung für Gooch & Housego basierend auf Dividende, Relative Strength Index, Anleger-Stimmung und technischer Analyse.