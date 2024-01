Gooch, Housego Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Gooch & Housego hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,57 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Informationstechnologie liegt. Auch im Vergleich zur Elektronische Geräte und Komponenten-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,12 Prozent verzeichnet, hat Gooch & Housego mit 23,68 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Gooch & Housego keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Gooch & Housego daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gooch & Housego liegt derzeit bei 33,42, was 56 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 76. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Gooch & Housego derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten, nämlich 2,31 Prozent im Vergleich zu 10,12 Prozent. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".