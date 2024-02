Gome Retail Holdingsadr Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator zur Beurteilung von Aktien. Kürzlich stand auch die Aktie von Gome Retail im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Gome Retail. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,07 HKD für den Schlusskurs der Gome Retail-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.041 HKD, was einem Unterschied von -41,43 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,05 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gome Retail-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,02 Prozent, was einer Unterperformance von 40,94 Prozent im Vergleich zu Aktien aus demselben Sektor ("Zyklische Konsumgüter") entspricht. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -10,42 Prozent, und Gome Retail weist eine Unterperformance von 35,6 Prozent auf. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator aus der technischen Analyse. Für die Gome Retail-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Gome Retail-Aktie.