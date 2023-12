Gome Retail Holdingsadr Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Einzelhändler Gome Retail hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,34 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Gome Retail bei -67,66 Prozent, was mehr als 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 2,69 Prozent wird mit 70,35 Prozent deutlich unterschritten. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz erhält die Aktie von Gome Retail eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gome Retail 46, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40 zu einer Überbewertung führt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt fällt die Beurteilung der Gome Retail-Aktie somit eher negativ aus, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Performance im Vergleich zur Branche, das Sentiment und Buzz im Netz, als auch aus fundamentalen Gesichtspunkten.