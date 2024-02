Gome Retail Holdingsadr Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der gleitende Durchschnittskurs der Gome Retail Aktie liegt derzeit bei 0,07 HKD, während der tatsächliche Kurs bei 0,043 HKD liegt. Das bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zum GD200 um -38,57 Prozent abweicht, was als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt der Kurs bei 0,05 HKD, was einer Abweichung von -14 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Gome Retail Aktie war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Gome Retail gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet. Das KGV liegt bei 46,07 und damit 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 37,89 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Gome Retail bei 0 Prozent, was 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent auf. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.