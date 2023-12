Gome Retail Holdingsadr Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Unternehmen Gome Retail hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,07, was über dem Branchendurchschnitt von 13 Prozent liegt und somit als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an Gome Retail haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für das Unternehmen gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Gome Retail beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,06 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung für Gome Retail ist insgesamt neutral, da in den Diskussionsforen und sozialen Medien weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" bewertet.