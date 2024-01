Gome Retail Aktie: Das kann keiner glauben

Die Einzelhandelskette Gome Retail schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 5,3 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,3 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet werden können. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Gome Retail in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Um zu beurteilen, ob die Gome Retail-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 28,95 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,15, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Gome Retail eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Gome Retail bei 0,061 HKD liegt, was einer Entfernung von -23,75 Prozent vom GD200 (0,08 HKD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,05 HKD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +22 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Gome Retail-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.