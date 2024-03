Gome Retail Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Gome Retail wird bei einem Niveau von 66,67 als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 83,33 eine "schlechte" Einschätzung auf diesem Niveau an, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,06 HKD für den Schlusskurs der Gome Retail-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,019 HKD, was einem Unterschied von -68,33 Prozent entspricht und daher zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,04 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-52,5 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) erscheint Gome Retail aus fundamentaler Sicht überbewertet. Die Aktie hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,07, was einem Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,63 entspricht und somit zu einer "schlechten" Empfehlung auf fundamentalen Basis führt.

In Bezug auf Dividenden kann bei einer Investition in die Aktie von Gome Retail eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 5,56 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher zu einer "schlechten" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.