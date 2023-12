Gome Retail Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Aktie von Gome Retail weist derzeit eine Dividendenrendite von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel auf. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 5,33 Prozentpunkten erzielen können. Somit fällt die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -67,66 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" 72,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Spezialität Einzelhandel" beträgt -0,5 Prozent, und Gome Retail liegt aktuell 67,16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Gome Retail beträgt derzeit 32,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Gome Retail in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.