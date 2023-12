Gome Finance Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für Gome Finance liegt der aktuelle RSI-Wert bei 55,62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI somit als "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Gome Finance im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,04 Prozent erzielt, was 6,77 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,27 Prozent) des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt -7,37 Prozent, und Gome Finance liegt aktuell 5,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Gome Finance mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (5,77 %) niedriger, was eine Differenz von 5,77 Prozentpunkten darstellt. Aufgrund dessen wird die Einstufung der Aktie als "Schlecht" abgeleitet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Gome Finance eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Gome Finance daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Anlegerstimmungsrating für Gome Finance als "Neutral" bewertet.