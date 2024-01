Gome Finance Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung der Anleger bei Gome Finance ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders stark diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Auch die Dividendenrendite von Gome Finance liegt derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,88%, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche hat Gome Finance in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 52,5% erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,45% gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +59,95% im Branchenvergleich und einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Jedoch wird Gome Finance im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 54,45 liegt, was einem Abstand von 138% gegenüber dem Branchen-KGV von 22,88 entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.