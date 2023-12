Gome Finance Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Gome Finance Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt aktuell um 14,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie sogar um 61,76 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt "Gut" Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen rund um die Gome Finance Aktie festgestellt. Daher wird dieser Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Gome Finance Aktie bei 0 Prozent, was 5,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Gome Finance liegt aktuell bei 44,83 und führt zu einer Einstufung von "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 42,4 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Gome Finance Aktie.