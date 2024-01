Golub Capital BDC Aktie: Das ist einfach klasse!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Golub Capital Bdc liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,55 im Bereich "Kapitalmärkte" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Golub Capital Bdc diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Golub Capital Bdc mit einem Kurs von 15,4 USD aktuell +3,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +9,53 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich konnte die Golub Capital Bdc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,8 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 20,11 Prozent gestiegen sind, was eine Outperformance von +4,69 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 11,02 Prozent, wobei die Golub Capital Bdc um 13,78 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.