Citius Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Citius betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,82 Punkte, was bedeutet, dass Citius als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50,66 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Citius daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat Citius in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -33,45 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um 20,11 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Citius um 38,27 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Citius ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Citius war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen führen insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt Citius mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittel (2,49 %) niedriger. Daher wird die Ausschüttung von Citius als "Schlecht" eingestuft.