Golub Capital BDC Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen diskutierten die Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Golub Capital Bdc. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt positiv und gibt ihr ein "Gut" als Anleger-Sentiment-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Golub Capital Bdc-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 14,03 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,28 USD (+8,91 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 14,86 USD, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Golub Capital Bdc als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 35,21, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 43,24 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Golub Capital Bdc mit 24,8 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,77 Prozent, wobei Golub Capital Bdc mit 6,03 Prozent darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.