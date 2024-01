Golub Capital BDC Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Golub Capital Bdc-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie ebenfalls weder überkauft noch überverkauft und erhält deshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Golub Capital Bdc derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte, was der Dividendenpolitik der Aktie ein "Gut" einbringt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Golub Capital Bdc zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Golub Capital Bdc im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,8 Prozent erzielt, was 13,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 20,32 Prozent, sodass Golub Capital Bdc aktuell 4,48 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".