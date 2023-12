Golik Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo Group":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Golik derzeit bei 0,72 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,7 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -2,78 Prozent beträgt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,71 HKD, was einer Abweichung von -1,41 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Golik ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich der Sentiments und des Buzz lässt sich Golik über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Golik weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das Golik-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating.