Goliath Resources Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Goliath-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goliath-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,47 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Goliath-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und Buzz rund um die Goliath-Aktie hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wird anhand der Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".