Goliath Resources Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Goliath-Aktie zeigt positive Anzeichen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,8 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,93 CAD liegt, was einer Abweichung von +16,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,88 CAD über dem letzten Schlusskurs (+5,68 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Goliath-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Goliath liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung bezüglich der Goliath-Aktie ist jedoch überwiegend negativ, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren in den sozialen Medien festgestellt haben. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bezüglich der Diskussionen rund um die Goliath-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.