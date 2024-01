Golf Digest Online Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Golf Digest Online liegt der RSI7 aktuell bei 58,82 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt einen Wert von 50,49, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Golf Digest Online derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 780,94 JPY, während der Kurs der Aktie bei 667 JPY liegt, was einer Abweichung von -14,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,58 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität und Stimmungsänderung rund um Golf Digest Online als neutral bewertet werden kann. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung ergeben ein langfristiges "Neutral"-Rating.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen der Nutzer rund um Golf Digest Online waren neutral. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.