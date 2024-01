Goldway Education Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Goldway Education zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Goldway Education derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt ebenfalls negative Ausprägungen. Mit einem RSI von 70 und einem RSI25 von 59,05 wird die Aktie als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Goldway Education ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Der Kurs liegt 70,45 Prozent unter dem GD200 und 27,78 Prozent unter dem GD50. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine wenig positive Einschätzung für Goldway Education, sowohl in Bezug auf die Diskussion im Internet, die Dividendenpolitik, den RSI, als auch den aktuellen Kurs.

