Goldway Education Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Goldway Education mit einem RSI-Wert von 16,67 als überverkauft eingestuft, was auf eine starke Abwärtsbewegung hindeutet. Bei einer Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Goldway Education mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent in der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie und wird als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Goldway Education überwiegend positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung und einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Abschließend spielen auch die technischen Analysen eine Rolle. Der gleitende Durchschnittskurs der Goldway Education liegt bei 0,16 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,082 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -48,75 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat hingegen einen Stand von 0,08 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" eingestuft.

