Goldway Education Aktie: Da braut sich was zusammen!

Goldway Education: Aktienanalyse und Bewertung

Goldway Education weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 6 Prozent in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Goldway Education aktuell bei 0,08 HKD und damit -11,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf -65,22 Prozent, wodurch die Aktie auch aus langfristiger Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Goldway Education beträgt 23,08 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt einen neutralen Zustand an, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Goldway Education zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Insgesamt wird die Aktie von Goldway Education aufgrund der Dividendenrendite, technischen Analyse und dem Sentiment in den sozialen Medien als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft.

