Goldstream Investment Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der gleitende Durchschnittskurs der Goldstream Investment liegt derzeit bei 0,04 HKD, während der aktuelle Aktienkurs 0,031 HKD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -22,5 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 HKD, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung ergibt daher ein "Neutral".

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderungen im Zusammenhang mit Goldstream Investment als durchschnittlich und stabil einzustufen sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Goldstream Investment derzeit als "überkauft" einzustufen ist, mit einem 7-Tage-RSI von 100 Punkten. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Goldstream Investment basierend auf den technischen Analysen, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.