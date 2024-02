Cango Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cango-Ky-Aktie liegt bei 33,33 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 18, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und mit "gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +7,89 Prozent auf, was zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 14,95 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "gut"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung, wie sie in den Kommentaren und Meinungen auf sozialen Medien zum Ausdruck kommt, zeigt in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen. Die Redaktion bewertet daher die Aktie von Cango-Ky als "gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite für Cango-Ky beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.