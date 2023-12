Goldstar Minerals Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Green Mining Innovation-Aktie zeigt interessante Entwicklungen auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,12 CAD. Der aktuelle Schlusskurs von 0,11 CAD weicht somit um -8,33 Prozent ab, was charttechnisch eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Im Gegensatz dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 0,07 CAD, wodurch der letzte Schlusskurs um +57,14 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die Green Mining Innovation-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Mit einem Wert von 61,54 für den RSI7 und einem Wert von 50 für den RSI25 ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen Green Mining Innovation. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Green Mining Innovation über einen längeren Zeitraum lassen eine durchschnittliche Aktivität erkennen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Green Mining Innovation in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".