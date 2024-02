Goldshore Resources Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Goldshore-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der Kurs von 0,095 CAD 32,14 Prozent unter dem GD200 (0,14 CAD) liegt, während der GD50 bei 0,11 CAD liegt, was einem Abstand von -13,64 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 aktuell bei 43,75 Punkten bewertet, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei einem Wert von 50. Somit erhält die Goldshore-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment für Goldshore war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und nur wenigen neutralen Tagen. Auch in den letzten Tagen waren die Diskussionen vor allem positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Goldshore deuten jedoch auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt wird die Goldshore-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment als "Schlecht" bewertet.