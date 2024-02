Goldshore Resources Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Goldshore-Aktie beträgt aktuell 47, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,12 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Goldshore.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage für die Goldshore-Aktie in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 CAD für den Schlusskurs der Goldshore-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,1025 CAD, was einem Unterschied von -26,79 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,11 CAD eine Abweichung von -6,82 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Goldshore in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus neutralen, schlechten und guten Bewertungen für die Goldshore-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.