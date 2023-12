Goldrich Mining Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Goldrich Mining hat sich in den letzten zwei Wochen verschlechtert, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Tendenz. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Aktie von Goldrich Mining heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Goldrich Mining im Durchschnitt liegt. Ebenso veränderte sich die Stimmung im analysierten Zeitraum kaum, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Goldrich Mining.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Goldrich Mining verläuft aktuell bei 0,01 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Ebenso zeigt sich ein positiver Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Goldrich Mining auf Basis der technischen Analyse.

