Goldrausch: Preis des Edelmetalls klettert auf nie gesehene Höhen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Goldpreis jagt von Höchstmarke zu Höchstmarke, doch Experten warnen: Als Anlage nicht immer Gold wert.

Der Goldpreis erreicht erneut einen historischen Höchststand und setzt damit seine Rekordjagd fort. Auch am vergangenen Freitag stieg der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London auf ein Allzeithoch von 2185 US-Dollar - und damit bereits zum vierten Mal in Folge. Der Vortagesrekord wurde dabei um etwa 21 Dollar übertroffen.

Haupttreiber dieser Entwicklung sind vor allem Spekulationen auf sinkende Leitzinsen in den USA und der Eurozone. Diese erhielten am vergangenen Freitag neue Nahrung durch Zahlen vom US-Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit stieg im Februar deutlich an, während sich der Lohnauftrieb abschwächte. Beides spricht für absehbare Zinssenkungen durch die Notenbank Federal Reserve.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) deutete am Freitag an, dass sie auf niedrigere Zinsen zusteuert. Diese Aussage wurde von zahlreichen Rednern untermauert. Sollten die Zinsen tatsächlich sinken, tritt ein Nachteil der zinslosen Goldanlage ein Stück weit in den Hintergrund.

Neben den Spekulationen auf sinkende Zinsen, treibt auch die anhaltende Nachfrage seitens einiger großer Zentralbanken den Goldpreis an. Besonders China gilt hier als wichtiger Akteur. Zudem gilt Gold bei vielen Privatanlegern als "wertsichere" Krisenanlage, insbesondere in Zeiten geopolitischer Risiken wie den Kriegen in der Ukraine und Gaza.

Allerdings sollte man sich nicht ausschließlich von dem positiven Image des Edelmetalls leiten lassen, das sich teilweise stärker aus dem Mythos des Goldes als aus tatsächlichen Vorteilen speist. Denn auch der Goldpreis unterliegt starken Wertschwankungen, ähnlich wie Aktienkurse. Für Anleger, die in einer Schwächephase ihr Gold verkaufen müssen, kann das Edelmetall daher keine wertstabile Anlage darstellen.

Das Portal "Finanztip" weist zudem darauf hin, dass Gold häufig über längere Zeiträume deutlich geringere Renditen abwirft als Investitionen in breit gestreute Indexfonds, auch bekannt als ETFs. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier. Insgesamt gilt es also abzuwägen, ob eine Investition in Gold tatsächlich ein lohnendes Investment ist.

Nachricht im Orginal